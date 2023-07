Ehemaliger Soldat bedroht Premierminister De Croo in einem Video in den sozialen Medien

Die Ermittlungen zu den Drohungen gegen Premierminister De Croo wurden ursprünglich von der Staatsanwaltschaft Limburg eingeleitet, sind aber inzwischen von der Bundesstaatsanwaltschaft übernommen worden.

Nach unseren Informationen geht es um ein Video, das in den sozialen Medien kursiert. Darin ist ein Mann zu sehen, der mit einer Waffe auf ein an einem Baum hängendes Bild von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) schießt. Das letzte Bild des Videos zeigt das Foto mit einigen Löchern. Ob es sich dabei wirklich um eine echte Waffe handelt, ist nicht klar. In einem weiteren Video sagt der Mann, er sei in Norwegen und verstecke sich vor der Armee. In dem Video spricht er von "einem hohen Offizier, der das Kommando übernehmen wird" und von "Signalen durch Musik".