Imec-Institut in Leuven "unentbehrlich" für die Halbleiterambitionen der EU

Die flämische Regierung wird bis zu 750 Mio. Euro in das Forschungsinstitut Imec (Foto) investieren, das auf Mikroelektronik und Nanotechnologie spezialisiert ist und seinen Sitz in Leuven (Flämisch-Brabant) hat. Dies gab der flämische Ministerpräsident Jan Jambon am Freitag bei einem Besuch vor Ort bekannt. Der Standort sei " von entscheidender Bedeutung " für die Halbleiterambitionen der Europäischen Union, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Besuch teilnahm.