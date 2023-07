Maltesische Polizei zu Prozess gegen 5 Belgier: Angeklagt wegen möglicher Vergewaltigung einer Minderjährigen

Das Außenministerium konnte gestern nur bestätigen, dass in Malta ein Gerichtsverfahren gegen mehrere junge Belgier läuft. "Wir haben Kenntnis von einem Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung und Vergewaltigung, die von mehreren jungen Belgiern begangen wurden", hieß es. Die Botschaft und das Auswärtige Amt verfolgen den Fall weiter. "Wir stehen in Kontakt mit den betroffenen Familien."

Die Polizei in Malta bestätigt nun gegenüber VRT NWS, dass fünf Belgier betroffen sind, darunter zwei Minderjährige. "Sie wurden am 5. Juli im Zusammenhang mit einer möglichen Vergewaltigung eines minderjährigen Mädchens vor Gericht angeklagt", so die Polizei. Nach Angaben der Polizei streiten vier der fünf Angeklagten den Sachverhalt ab. Sie bleiben vorerst in Untersuchungshaft. Ein fünfter - einer der Minderjährigen - hat ein Geständnis abgelegt. "Er hat zugegeben, dass er versucht hat, das Opfer schwer zu verletzen. Er wurde zu einer einjährigen Haftstrafe mit dreijähriger Bewährung verurteilt."