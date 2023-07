Minister will Corona-E-Mails nicht rausrücken: "Seine Haltung sät Misstrauen und Zweifel"

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Änderung des Transparenzgesetzes. Das derzeitige Gesetz stammt aus dem Jahr 1994, und der europäische Transparenzwächter Greco steht unserem Land in dieser Hinsicht sehr kritisch gegenüber. Unter anderem haben sich die N-VA und die Regierungspartei Groen in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass die Stellungnahmen des CTB, die Vandenbroucke nun also missachtet, verbindlich werden.

In dem Gesetz ist auch die Rede vom Zugang zur internen Kommunikation zwischen Ministern und innerhalb der Ministerkabinette. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Informationen aufgrund von Ausnahmeregelungen nie an die Öffentlichkeit gelangen werden. Experten befürchten, dass die Reform sehr begrenzt sein und die Transparenz nicht grundlegend erhöhen wird.

Dass unser Land von Greco kritisiert wird, ist nicht überraschend. In den Niederlanden zum Beispiel ist die offene Verwaltung viel umfassender. Dort fallen auch Textnachrichten und Whatsapp-Nachrichten von Ministern unter dieses Gesetz. So erhielten die Niederländer im Jahr 2021 auf Anfrage der Volkskrant Einblick in den SMS-Verkehr ihres Ministerpräsidenten Mark Rutte.