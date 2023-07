Nächstes Wochenende erneut Temperaturen über 30 Grad, aber die Hitze hält nicht an

Am Freitag wird es sonnig und warm, mit zeitweise einigen Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad im Hohen Venn, 28 Grad an der Küste und bis zu 29 Grad in der Landesmitte. Heute Abend und in der Nacht wird es klar sein, mit Tiefstwerten zwischen 13 und 18 Grad.

Auch der Samstag wird sonnig und sehr warm, mit milden Höchstwerten zwischen 27 Grad im Hohen Venn und bis zu 32 Grad in den Kempen und im Osten des Landes.

Im Laufe des Nachmittags ziehen Quellwolken auf, aus denen sich am späten Nachmittag oder Abend örtlich einige Gewitter entwickeln können. Die Wahrscheinlichkeit dafür scheint in den Gebieten entlang der französischen Grenze und im Westen des Landes am größten zu sein.

Der Sonntag wird wieder recht sonnig und bleibt drückend warm, aber es können sich anschließend kräftige Gewitter entwickeln. Ab den Mittagsstunden ziehen Schäfchenwolken auf und am Nachmittag und Abend steigt von Frankreich her die Chance auf Regen und Gewitter. Die Höchstwerte schwanken zwischen 22 Grad an der See und bis zu 28 oder 29 Grad im Landesinneren.

Am Montag wechseln sich sonnige Abschnitte mit Wolkenfeldern ab. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, meist aus südwestlichen Richtungen.

Am Dienstag beginnt der Tag recht sonnig. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken zu, gefolgt von Regen und Gewittern, die von Westen nach Osten über das Land ziehen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 23 und 28 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag ist es abwechselnd bewölkt mit der Chance auf lokale Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 21 Grad in der Mitte des Landes.