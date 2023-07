Neueste Zahlen des belgischen Statistikamtes: Flamen leben 2,6 Jahre länger als Wallonen

Den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zufolge war die durchschnittliche Lebenserwartung in Belgien (81,7 Jahre) im Dreijahreszeitraum bis Ende 2022 genauso hoch wie im Dreijahreszeitraum bis Ende 2021.

In Flandern ist die Lebenserwartung mit 82,6 Jahren weiterhin am höchsten. In der Region Brüssel-Hauptstadt liegt die durchschnittliche Lebenserwartung dagegen bei 81,6 Jahren. Die niedrigste Lebenserwartung der drei belgischen Regionen findet sich in Wallonien. Dort liegt die Lebenserwartung bei 80 Jahren, 2,6 Jahre weniger als in Flandern.