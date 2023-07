Schulferien: Am Brüsseler Flughafen wird ein weiteres Wochenende mit Hochbetrieb erwartet

Der Brüsseler Flughafen in Zaventem in Flämisch-Brabant erwartet am heutigen Freitag, den 7. Juli, ein sehr arbeitsreiches Wochenende, da die Schüler der französischen Schulen in die Sommerferien gehen. Die Schüler flämischer Schulen haben bereits seit dem vergangenen Freitag Sommerferien.