Das Ende des analogen Zeitalters: Ausstellung in Gent widmet sich den 90er Jahren

Doch gerade in Belgien waren die 1990er Jahre auch ein traumatisches Jahrzehnt. Der Tod von König Baudouin 1993 ließ eine ganze Nation trauern. Und drei Jahre später sorgten die grausamen Kinderschändungen von Marc Dutroux und seinen Handlangern für ein regelrechtes nationales Trauma. Die Ausstellung erinnert auch an den sogenannten „Weißen Marsch“, der am 20. Oktober 1996 rund 300.000 Menschen in Brüssel zusammenbrachte, die damals für Reformen bei Polizei und Justiz demonstrierten. Auch dies sorgt bis heute für Nachwirkungen und vieles davon ist bis heute auch noch nicht verarbeitet…

Einiges, was eigentlich in weiter Ferne war, kommt hier wieder zum Vorschein, z.B. die Schließung des Renault-Werks in Vilvoorde bei Brüssel mit zahllosen Arbeitslosen als Folge und neuen Gesetzen zum Arbeitsrecht, die danach erlassen wurden, um so etwas zu verhindern. International werden die Befreiung Nelson Mandelas und das Ende der Apartheid in Südafrika, der Tod von Lady Di, die Massenmorde von Srebrenica im Jugoslawienkrieg und andere politische und gesellschaftliche Geschichten noch einmal hervorgerufen.

Die Ausstellung lohnt einen Besuch. Wer in den kommenden Monaten einmal die Stadt Gent besucht, sollte sich die Zeit nehmen, diese Ausstellung und auch die Sammlung dieses Museums des täglichen Lebens einmal anschauen. Nach dem Besuch kann man auch im idyllischen Innenhof der Einrichtung Kaffee oder ein gutes belgisches Bier trinken.

„90’s“ läuft noch bis zum 21. April 2024 im Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent. Info: https://huisvanalijn.be/