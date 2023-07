Das AfricaMuseum in Tervueren zeigt stereotype Abbildungen nur noch an spezifischer Stelle aus

Das AfricaMuseum in Tervueren (Flämisch-Brabant) bei Brüssel zieht rund 30 stereotype Skulpturen und Bilder aus der festen Ausstellung zurück und zeigt sie in Zukunft an einer gesonderten Stelle. Sie ungefiltert zu zeigen, sei nicht mehr möglich, so die Museumsverantwortlichen zu diesem Schritt.