Die belgische Regierung einigt sich auf eine Rentenreform

Kritische Reaktionen von Opposition und Gewerkschaften

Die Rentenreform der belgischen Regierung stößt fast naturgemäß auf Kritik. Die linksradikale PvdA/PTB vermisst darin eine Regelung für schwere Berufe, eine Anhebung der Mindestrente und eine allgemeine Aufwertung der Pensionen in unserem Land.

Die flämischen Nationaldemokraten N-VA stellen fest, dass das Abkommen ein Krampf sei, der zeige, dass die amtierende Regierung nicht mehr im Stande sei, wirklich zu reformieren. Die rechtsradikale Partei Vlaams Belang sieht darin nur noch eine unwichtige Begleiterscheinung.

Auch die Gewerkschaften warten mit scharfer Kritik auf. Bei der christlichen Gewerkschaft ACV heißt es dazu, dass an der Koppelung der Beamtenpension an die Beamtengehälter nicht gerüttelt werden dürfe. Dieses System habe sich bewährt und müsse unangetastet bleiben, was die Polizeigewerkschaften in Belgien unterstrichen.

Bei der sozialistischen Gewerkschaft ACOD hält man es für unverständlich und unhaltbar, dass dies ohne die Arbeitnehmervertreter durchgezogen wurde. Laut ACOD sei für den kommenden Donnerstag ein Arbeitstreffen mit der Regierung zum Thema Rentenreform anberaumt gewesen.