"Keine Überlebenschance" - Australische Polizei beendet die Suche nach der belgischen Touristin Céline Cremer

In der vergangenen Woche wurden die Suchaktionen weiter verstärkt, doch dies brachte kein Resultat. „Wir haben ausgedehnte Suchaktionen durchgeführt und zwar auf schwierigem Gelände unter verräterischen Wetterbedingungen, doch leider wurde Céline nicht gefunden“, so Stutart Wilkinson, der Leiter der polizeilichen Suchaktion.

Angesichts der Wetterverhältnisse dort in den vergangenen Wochen habe die Touristin aus Trooz in der Provinz Lüttich auch aus medizinischer Sicht keine Überlebenschance, so Wilkinson. Nach dem, was bekannt ist, war die unerfahrene Wanderin Cremer alleine unterwegs und lediglich mit leichter Kleidung und Ausrüstung auf einen Tagesausflug vorbereitet.

Die tasmanischen Behörden haben die ganze Zeit über Kontakt zur Familie der Vermissten in Belgien gehalten und geben zu verstehen, dass sie diese auch weiterhin über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten werde.