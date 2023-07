Messerangriff in Bad Hönnigen: 55 Jahre alte Belgierin ums Leben gekommen

In Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz kam es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu zwei Messerangriffen. Das gab die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Koblenz in einer Pressemitteilung bekannt.

Ein 38-jähriger Deutscher soll wahllos zwei Personen auf der Straße angegriffen haben. Dabei ist eine 55-jährige Frau aus Belgien tödlich verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verwundet. Der Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen und befindet sich in Haft. Über das Motiv des Täters ist noch nichts bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, hätten im Internet Gerüchte wegen eines Amoklaufs kursiert - diese könnten aber nicht bestätigt werden. Das belgische Außenministerium in Brüssel und die belgische Botschaft in Berlin steht dazu in Kontakt mit den lokalen Behörden vor Ort.

Auch von dieser Seite her werden keine weiteren Details bekanntgegeben. Inzwischen meldet der belgische Rundfunk in deutscher Sprache, BRF, dass das Todesopfer aus Embourg bei Chaudfontaine aus der Provinz Lüttich kommt und dass ihre Familie aus Ostbelgien stammt. Bei ihr handelt es sich um Claudia Maraite, die Schwester des früheren Journalisten, Honorarkonsuls von Deutschland und ehemaligen Lütticher Stadtrates Louis Maraite.

Claudia Maraite war in Bad Hönnigen zu Besuch bei einer Feundin. Bad Hönningen liegt am Mittelrhein zwischen Koblenz und Bonn.

