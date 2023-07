Unersetzlich? Nach rund 40 Jahren schließt die Antwerpener Kunstgalerie Zeno X

Vor allem Frank Demaegd wird hier genannt: „Es wird überall wegen seiner Loyalität und seiner Geduld gewürdigt. In der Kunstszene sind heute alle Galeristen immer auf der Suche nach ‚the next big thing‘, doch zwei Jahre später sind sie wieder an neuen Leuten dran“, so Pattyn: „So hat Frank Demaegd niemals gearbeitet.“

Die Herangehensweise von Demaegd und seiner Frau gaben den Kunstschaffenden die Möglichkeit, langsam an ihrer Entwicklung zu arbeiten und dies würden auch die Besucher der Galerie Zeno X merken, so Pattyn weiter: „Ich habe das auch immer so fein gefunden, dass man als Besucher noch dem gesamten Parcours eines Künstlers folgen konnte…“