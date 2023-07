Unwetter verschonten Belgien am Wochenende: Folgen für Festivals

In Brüssel wurden vorsorglich alle Parks und Wälder gesperrt und einige Musikfestivals in den möglicherweise betroffenen Regionen reagierten mit Vorsichtsmaßnahmen. So kündigten das Jazz- und Weltmusikfestival Brosella in Brüssel sowie das Afro-Latina-Festival in Genk in Limburg an, dass ihre Sonntagsprogramme erst ab 18 Uhr beginnen würden. Dem fielen einige Programmpunkte zum Opfer.

Beim Lütticher Urban Music-Festivals Les Ardentes ging man sogar noch weiter und cancelte den letzten Festivaltag am Sonntag komplett. Die rund 65.000 Fans wurden aufgerufen, am Mittag das Gelände und die Campingplätze zu räumen. Sie wurden mit Bussen zu den umliegenden Bahnhöfen gebracht, um ihre Heimreise antreten zu können. Ob sie jetzt ihre Tickets zurückerstattet bekommen, bleibt abzuwarten, denn es muss noch geklärt werden, ob dies unter „höhere Gewalt“ fällt.