Flämischer Nationalfeiertag: Was steht auf dem Programm?

Die traditionellen Feierlichkeiten zum 11. Juli finden im Brüsseler Rathaus statt. Als Präsidentin des flämischen Parlaments wird Liesbeth Homans (N-VA, flämische Nationalisten) zu den versammelten Gästen sprechen. Die flämische Regierung wird auch die Orden der Flämischen Gemeinschaft verleihen. Dabei handelt es sich um eine Form der Anerkennung, die an bekannte und weniger bekannte Flamen verliehen wird, die sich im vergangenen Jahr in besonderer Weise um Flandern verdient gemacht haben. Die Anerkennung geht auch an Personen, die durch ihre Talente und Aktivitäten zu einem positiven Bild von Flandern in der Welt beigetragen haben.

Die Flagge des Flämischen Löwen weht heute stolz in ganz Flandern. Den ganzen Sommer über finden "Vlaanderen zingt" (dt.: Flandern singt) Konzerte statt: kostenlose Mitsingabende auf Marktplätzen mit Hits auf Niederländisch, Französisch und Englisch. Am 11. Juli wird in Ostende, Roeselare und Waarschoot gesungen.