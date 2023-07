MP Jambon zum flämischen Nationalfeiertag: "Heutige Aufteilung der Kompetenzen bremst Flandern aus"

Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA, flämische Nationalisten) nutzte seine traditionelle Rede am Vorabend des flämischen Nationalfeiertages, um eine weitere tiefgreifende Reform des belgischen Staates zu fordern. In seiner Rede auf dem Groeningekouter in Kortrijk (Westflandern), dem Schauplatz der Schlacht der Goldenen Sporen im Jahr 1302, sagte Jambon, dass Flandern nach den nächsten Wahlen für homogenere Politikbereiche zuständig sein sollte, was eine weitere Übertragung von Befugnissen von den Bundes- auf die Landesregierungen bedeuten würde. Der flämische Regierungschef wies darauf hin, dass die derzeitige Situation Flandern daran hindere, zur absoluten Spitze in Europa aufzusteigen.