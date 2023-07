Neues Plakat gegen Vermüllung in Aalst sorgt für viel Kritik und rassistische Kommentare

In Aalst (Provinz Ostflanden) gibt es viel Aufregung um eine neue Kampagne der Stadt gegen den allgegenwertigen Straßenmüll. Eines der Plakate zeigt drei schwarze Jugendliche, die von hunderten Zigarettenkippen umgeben sind. Mit dem Slogan "An jedem coolen Fleck in Aalst liegt ein dreckiger Kippenhaufen". Das Plakat löste viel Kritik und auch rassistische Kommentare aus. Bürgermeister Christoph D'Haese (N-VA, flämische Nationalisten) hat inzwischen eingegriffen unddie Plakate werden nicht mehr in den Straßen zu sehen sein.