Toter und Schwerverletzter nach schwerem Verkehrsunfall mit Lkw in Wijtschate, mehrere Häuser in Flammen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wijtschate in Westflandern ist eine Person ums Leben gekommen. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Lieferwagen gerieten beide Fahrzeuge und mehrere Häuser in Brand. Feuerwehrleute versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Neben dem Todesopfer gab es auch einen Schwer- und einen Leichtverletzten.