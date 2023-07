VIDEO: Rattenplage in der Nähe des Campingplatzes für das Tomorrowland-Dance-Festival

Danny Van Rompaey hat die Rattenkolonie zufällig bemerkt, als er an dem Hühnergehege vorbeiging. Er hat die Ratten gefilmt und sein Video auf Social Media geteilt. "Die Tiere sind eindeutig auf der Suche nach Nahrung. Wenn sie schon bei Tageslicht so aktiv sind, wie wird es dann erst nachts sein? Bald werden Tausende von Festivalbesuchern auf einem Tomorrowland-Campingplatz in der Nähe übernachten."

Der Bürgermeister von Boom prüft nun, ob etwas unternommen werden muss. "Wir hatten noch keine Beschwerden darüber erhalten. Wir haben auch über die Medien davon erfahren", sagt Bürgermeister Jeroen Baert. "Unser Rattenfänger war vor Ort und meldete uns, dass es ein Problem auf einem Grundstück gibt, das direkt auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Rumst liegt. Wir haben dann die Organisatoren von Tomorrowland kontaktiert. Sie werden die Situation prüfen. Wenn nötig, werden wir eine Schädlingsbekämpfungsfirma einschalten, um das Problem zu lösen.“

Die Organisatoren von Tomorrowland sind zuversichtlich. "Derzeit sind die Ratten noch nicht auf unserem Gelände. Sie sind 100 Meter von unserem Crew-Parkplatz und 150 Meter von unserem Dreamville-Campingplatz entfernt, auf dem 38.000 Menschen übernachten werden", sagt Debby Wilmsen von Tomorrowland. "Aber beide Gemeinden sind sich dessen bewusst und werden Maßnahmen ergreifen, um sie am Eindringen auf den Campingplatz zu hindern. Außerdem wissen wir aus Erfahrung, dass sich bei 38.000 Menschen auf einem Gelände nicht so viele Tiere hineinwagen. Wir gehen also davon aus, dass es nicht zu Schwierigkeiten kommen wird.“

Das Tomorrowland selbst wird vorerst keine Maßnahmen auf dem Gelände ergreifen. "Wir werden sicherlich kein Rattengift auslegen. Die Stadtverwaltung von Boom verwendet tierfreundliche Rattenfallen. Wenn sie diese außerhalb des Geländes einsetzen, dann ist schon vieles geregelt und wir müssen auf dem Gelände selbst keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen."