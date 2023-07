Belgien ist das OECD-Land mit der höchsten Kaufkraftsteigerung

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat festgestellt, dass Belgien das Mitgliedsland ist, in dem die Kaufkraft an deutlichsten ansteigt. Dies ist die Folge der Inflation und der damit einhergehenden automatischen Einkommensanpassung an die Teuerungsrate in unserem Land. Die Einkommen stiegen in unserem Land infolgedessen durch alleine zwei Indexanpassungen in einem Jahr um 10,1 %.