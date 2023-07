Die Gates-Stiftung investiert 10 Mio. € in ein Biotech-Unternehmen in Gent

Außer in Europa will Aphea.Bio auch in den USA und in Brasilien aktiv werden. Daneben wurde mit der Gates-Stiftung ein Arbeitsplan vereinbart: „Dabei werden unsere bereits bestehenden und neue Produkte auch für den afrikanischen Markt vorbereitet. Ziel ist, dass auch kleine Landwirte in Afrika Zugang zu neuen Technologien bekommen.“