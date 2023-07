"Schockierende Zahlen": Zunahme bei sexueller Gewalt gegen Minderjährige und junge Erwachsene

Zum einen belaufen sich die allgemeinen Zahlen bei der Opferbetreuung auf eine Verdoppelung der Statistik von 2021 und zum anderen stieg die Zahl der signifikant betroffenen jungen Leute um über 50 %. Das betrifft in erster Linie schulpflichtige Kinder und Jugendliche.

Staatssekretärin Leroy will jetzt Mittel freimachen, damit 4 weitere Pflegezentren nach sexueller Gewalt eröffnet werden können und zwar eines in der Region Halle-Vilvoorde in Flämisch-Brabant bei Brüssel, eines in Eupen in Ostelgien, eines in Mons in der Provinz Hennegau und eines in der Provinz Wallonisch-Brabant. Diese Zentren kommen zu den 10 neuen Einrichtungen hinzu, die bis Ende des laufenden Jahres in Belgien eröffnet werden.