Volvo Trucks in Gent stellte den ersten vollständig elektrischen Lastwagen vor

Doch da drückt der Schuh und dies stellte auch Karl Huts von Katoen Natie fest. Sein Logistikunternehmen möchte weitere Volvo FH Electric kaufen, vorerst - laut einer Absichtserklärung - noch 20 Fahrzeuge, doch er glaubt nicht, dass diese nachhaltigen Fahrzeuge kurzfristig frei eingesetzt werden können: „Dazu ist die aktuelle Ladeinfrastruktur noch nicht fähig.“

Volvo Trucks wird aber weiterproduzieren, wie Werksleiter Koen Leemans gegenüber VRT NWS andeutete: „Bis 2030 wollen wir erreichen, dass die Hälfte unserer Produktion aus Lastwagen besteht, die ohne fossile Kraftstoffe fahren. Bis 2040 hoffen wir die gesamte Produktion auf nachhaltig angetriebene Fahrzeuge umzustellen.“

Es soll hier aber nicht nur bei E-Trucks bleiben: „Wir schauen auch in Richtung Wasserstoff. Unsere Kunden fragen häufiger nach nachhaltigen Alternativen, also müssen wir uns darauf einlassen.“ Aktuell beschäftigt Volvo Trucks in Gent rund 100 Mitarbeiter in dem spezifischen Bereich, in dem die elektrischen Komponenten montiert werden.