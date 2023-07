Bisher schon 43 Tonnen Kokain im Antwerpener Hafen entdeckt

Überraschend ist es nicht, dass die Herkunftsländer in erster Linie lateinamerikanische Staaten sind, vor allem Ekuador, Panama, Brasilien und Kolumbien. Der klassische Schmuggel läuft über Container, in denen die Drogen versteckt werden, um diese am Zielort zu „entladen“. In den allermeisten Fällen wissen weder der Versender, noch der Empfänger der Container, dass diese für Drogenschmuggel genutzt wurden.

Zoll, Polizei und Hafenbehörden rüsten weiter auf. Seit geraumer Zeit läuft im Antwerpener Hafen die Aktion „100 % Scanning von Risikocontainern.“ Noch im laufenden Jahr sollen 5 weitere mobile Scananlagen zum Einsatz kommen und die Personalstärke wird weiter angehoben. Inzwischen aber kommen Kokain und andere Drogen auch in den anderen Häfen, vor allem in den kleineren Häfen an, z.B. in Zeebrügge oder im Fusionshafen Gent-Terneuzen-Vlissingen.