Das Brüsseler Nachtleben wird als Kulturerbe anerkannt

Was in der Nacht lebe, habe auch Einfluss auf den Tag, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kabinett von Ans Persoons und überdies habe das Nachtleben auch direkten und indirekten Einfluss auf die Wirtschaft und die Gastronomie in der belgischen Hauptstadt.

Laut der Kriterien des Brüsseler Nightlife-Sektors, der sich aus der Föderation Brussels By Night, 24hBrussels und der Horeca Föderation von Brüssel zusammensetzt, gehören zu dieser Szene gut 20 Clubs und Diskotheken, wozu auch u.a. Fuse, Mirano, Spirito, La Cabane, Madame Moustache, C12 und Bloody Louis gehören.