Design-Preise für die neuen Brüsseler Straßenbahnen und Metrozüge

Die „Red Dot Design Awards“ gehören international zu den wichtigsten und angesehensten Design-Wettbewerben. Verliehen werden sie vomddeutschen Design Zentrum in Essen. In der Kategorie „product design“ gingen zwei Preise an die MIVB und zwar für die Tram New Generation (TNG, Foto unten) und für die Metrozüge vom Typ M7 (Foto oben und unten).

Beide Fahrzeuge wurden vom Antwerpener Designbüro Yellow Window entworfen. Die Zeichner ließen sich bei bestimmten Formen, wie z.B. bei den Rundungen an den Fahrzeugen von der Art Nouveau inspirieren, ein Kunststil, der für die belgische Hauptstadt Brüssel nicht typischer sein kann. Trotz dieser Einflüsse kommen diese beiden Nahverkehrsfahrzeuge sehr modern daher.

„Wir sind besonders stolz darauf, dass die Entwürfe unseres Büros für die Brüsseler Trams und Metros einen international so wichtigen Designpreis eingebracht haben“, so Yellow Window-CEO Philip De Wulf: „Wir haben rigoros dafür gesorgt, dass ein hauptsächlich technischer und wirtschaftlicher Auftrag eine konkrete menschliche Designvision bekommen konnte.“