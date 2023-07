Erforschung des Klimawandels: Das Forschungsschiff "RV Belgica II" in Richtung Grönland ausgelaufen

Die neue RV Belgica II wurde von der belgischen Bundesregierung 2016 in Auftrag gegeben und im Juni 2018 begann nach umfassenden Planungen der Bau, der rund 54 Mio. € veranschlagte. Geplant ist, dass das neue Forschungsschiff mindestens 30 Jahre lang ähnliche Aufträge für Forschung und Wissenschaft absolviert.

Die RV Belgica II kann 28 Wissenschaftler an Bord nehmen. Sie ist so ausgerüstet, dass sie mindestens 30 Tage lang auf hoher See bleiben kann. Das neue Forschungsschiff hat Anlagen an Bord, die es erlauben, Wasser oder Bodenproben in 5.000 Meter Tiefe zu nehmen.

Zudem hat sie verstärkte Bordwände, was aus ihr eine Art leichten Eisbrecher macht, der im Sommer sogar am Nordpol eingesetzt werden könnte. Ihre Aufträge werden auch internationaler werden, denn das Schiff gehört zum europäischen „Eurofleets“-Netzwerk und ist Teil der „European Marine Board“. Gebaut wurde sie von der spanischen Werft Freire Shipyard in Zusammenarbeit mit dem „Maritime Research Institute Netherlands“.