Paris plant Einschränkungen für SUV’s - Brüssel denkt ebenfalls darüber nach

„Große SUV’s und Megatrucks sind an den Kontext einer Stadt nicht angepasst. Hier nutzt man das Auto oft für kurze Abstände und für kleine Besorgungen. In den Ardennen, ja, doch in einer Stadt ist ein SUV nicht die richtige Wahl. In einer Stadt sind kleinere Autos sauberer, sicherer und praktischer“, so die Ministerin. Die Region Brüssel-Hauptstadt hat inzwischen eine Studie bestellt, um aufzuzeigen, wo die Probleme und wo die Lösungen im Umgang mit SUV’s im Zentrum der Stadt liegen.

Ziel ist, bis zum Verhandeln eines neuen Koalitionsabkommens nach den Wahlen im kommenden Jahr eine Basis vorliegt, mit der man in diesem Hinblick arbeiten kann. Weniger bis keine solchen Freizeitfahrzeuge (SUV steht für „sports utility vehicle“) sind besser für die Verkehrssicherheit und für die Lebensqualität in den Städten, so die allgemeine Ansicht von Städtebauern und Verkehrsexperten.