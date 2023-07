Schönes aber seltenes Wetterphänomen: Leuchtende Nachtwolken über den Kempen

Der Amateurfotograf Bart Medaer aus Gierle, einer Teilgemeinde von Lille in den Antwerpener Kempen, hatte auf Twitter ein Timelapse-Video gepostet, dass diese leuchtenden Wolken zeigt, die erst weit nach Sonnenuntergang auftauchten.

„Das ist die erste qualitative Wahrnehmung von leuchtenden Nachtwolken, die ich dieses Jahr sehe“, stellte Marc Van den Broeck von der Volkssternwarte Urania gegenüber VRT NWS fest.

Solche leuchtenden Nachtwolken entstehen wesentlich höher als unsere gewöhnlichen Schleierwolken, so Van den Broeck: „Leuchtende Wolken hängen in rund 80 km Höhe. Weil sie so hoch hängen, erfassen sie das Sonnenlicht hinter dem Horizont noch. So kommt es, dass der Himmel auch noch 2 Stunden nach Sonnenuntergang oder 2 Stunden vor Sonnenaufgang leuchten kann.“

Dieses Phänomen ist nur in der Zeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juli zu sehen: „Im Prinzip sind das jetzt die letzten Tage des Jahres, an denen man noch das Glück haben kann, so etwas zu sehen. Danach sackt die Sonne zu tief hinter dem Horizont weg.“