Sind die Meiler Doel 4 und Tihange 3 bis zum Winter 2025-2026 startklar, um die Energieversorgung zu gewährleisten?

Bis Ende Juli soll feststehen, ob die beiden Atommeiler Doel 4 und Tihange 3 in den gleichnamigen belgischen AKW zum Winter 2025-2026 ans Netz gehen können. Deren Laufzeit soll um 10 Jahre verlängert werden, doch davor müssen sie ein entscheidendes Sicherheits-Update bekommen, wie Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) bei seinem Besuch in Tihange am Donnerstag unterstrich.