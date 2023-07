Sollen die Arbeitgeber die Kosten beim zweiten Krankheitsmonat ihrer Mitarbeiter selbst übernehmen?

Der flämische Sozialist sagte in einem Interview mit De Tijd, dass er eine deutlichere Verantwortlichkeit zu Beginn einer Krankheitsperiode für notwendig hält: „In Belgien ist nur eine relativ kurze Abwesenheitsperiode zu Lasten der Arbeitgeber.“

Für Angestellte zahlen die Arbeitgeber einen Monat das garantierte Einkommen und bei Arbeitern zwei Monate.

Vandesbrouckes Vorschläge kommen im Zuge der Koalitionsverhandlungen zur Steuerreform in unserem Land: „Die Idee ist, dass das, was diese Maßnahme einbringt, etwa 420 Mio. €, nicht in den Haushalt aufgenommen wird, sondern an die Unternehmen zurückfließt. Mit einem kleinen Teil davon möchte ich dazu ermutigen, Langzeitkranke wieder einzustellen. Den größten Teil dieses Geldes erhalten die Betriebe in Form einer allgemeinen Senkung der Lohnnebenkosten wieder zurück.“

Gesundheitsminister Vandenbroucke will damit auch versuchen, die recht hohe Zahl der Langzeitkranken in Land zu senken.