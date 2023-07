Zwei Jahre nach der Flut im Wesertal: Der Krisenstab des Roten Kreuzes Belgien löst sich auf

Rund 70.000 Menschen erhielten direkt oder indirekt eine Unterstützung: Unterkunft, medizinische Versorgung, Mahlzeiten oder auch direkte finanzielle und psychosoziale Hilfe - auch langfristig. Zum Wiederaufbau der betroffenen Städte und Gemeinden gehörte auch die Wiederherstellung der sozialen und kulturellen Infrastruktur, die noch immer nicht ganz beendet ist.

Auch wenn der Krisenstab in knapp zwei Wochen aufgelöst wird, bleibt das Rote Kreuz Belgien weiter aktiv in der Region, auch und gerade in der Provinz Lüttich, die am meisten getroffen wurde. Hier will man weiter an der Seite der Menschen bleiben und dementsprechend wurden auch die Spenden verteilt: 37,3 Mio. € flossen in die direkte Nothilfe und 7, 1 Mio. € sind für langfristige und nachhaltige Unterstützung weiter vorgesehen.