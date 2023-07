2 Jahre nach den Überschwemmungen: Noch immer keine Regelung für Versicherung gegen Naturkatastrophen

Die Versicherungen werden teurer

Einige Monate nach den Überschwemmungen hatte die Regierung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die über einen neuen Rechtsrahmen nachdenken sollte. Da die Wahrscheinlichkeit größerer Naturkatastrophen zunimmt, sollten auch die Obergrenze und die gesamte Gesetzgebung zur Versicherung gegen Naturkatastrophen reformiert werden.

Zwei Jahre nach den Überschwemmungen ist dieser neue Rechtsrahmen immer noch nicht vorhanden. Assuralia, der Berufsverband der Versicherungsunternehmen, warnt, dass dies bei künftigen Naturkatastrophen zu Problemen führen könnte.

"Die Menschen werden im Stich gelassen, wenn sich eine solche Situation wiederholt. Wir werden über etwa 400 Millionen Euro verfügen, was in etwa der derzeitigen Obergrenze entspricht. Aber wenn wir eine Katastrophe mit ähnlichen Schäden wie 2021 erleben, wird es ein Chaos geben", sagt CEO Hein Lannoy.

In diesem Fall besteht das Risiko, dass die Schäden der Opfer nicht vollständig entschädigt werden können. Wenn in Flandern ein Wolkenbruch niedergehen würde, wie es im Juli 2021 in Wallonien der Fall war, würden sich die Schäden auf über 8 Milliarden Euro belaufen, hat die flämische Regierung errechnet.

Die Versicherer fordern Klarheit. Sie wollen, dass das Größenverhältnis zwischen den von der öffentlichen Hand übernommenen Kosten und den von den Versicherern zu übernehmenden Kosten überprüft und festgelegt wird.

Auch der Ombudsmann für Versicherungen, Laurent de Barsy, hält eine Reform für dringend erforderlich. "Das System, so wie es heute ist, ist nicht zukunftsfähig", erklärte er.

Die Versicherung gegen Naturkatastrophen ist Teil der regulären Feuerversicherung. Die mangelnde Klarheit über die Versicherbarkeit von Naturkatastrophen wirkt sich auf den Preis aus: "Die Ombudsstelle erhält erste Signale, dass die Feuerversicherung teurer wird, vor allem in Gebieten, die beispielsweise durch Überschwemmungen gefährdet sind", sagte Laurent de Barsy.

Der Sachverhalt wird außerdem mit einem klassischen Problem in Belgien konfrontiert: der Kompetenzverteilung. Versicherungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes, während Naturkatastrophen und Hilfsfonds in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer fallen.