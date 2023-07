Flutkatastrophe in der Wallonie jährt sich zum zweiten Mal: 39 Menschen kamen damals um

Heute wird in der Region an die Flutkatastrophe erinnert. In den betroffenen Städten und Gemeinden gibt es Gedenkveranstaltungen für die Einwohner. Gestern schon in Pepinster, am heutigen Freitagnachmittag in Esneux, heute Abend in Chaudfontaine.

Blumen werden am Mahnmal niedergelegt, die Namen der Todesopfer werden verlesen. Morgen wird auch der europäische Vizekommissionspräsident Frans Timmermans nach Chaudfontaine reisen. Dann ist der erste europäische Gedenktag für die Opfer des Klimawandels und der wird von nun an jedes Jahr am 15. Juli stattfinden.