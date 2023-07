Frauenchor Amaranthe aus Oudenaarde wurde in Südkorea zum zweiten Mal Weltmeister

Ab Mitte September verschiedene Konzerte

Wer Amaranthe bei der Arbeit sehen will, muss sich noch etwas gedulden. Sie werden am 16. September in Ename, am 30. September in Brügge, am 15. Oktober in Antwerpen und am 21. Oktober in Drongen auftreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.amarantheoudenaarde.be.