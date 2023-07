ING hebt als letzte belgische Großbank die Sparzinsen weiter an

Druck nahm zu

Die ING ist damit die letzte Großbank, die die Sparzinsen wieder anhebt. Anfang dieses Jahres haben alle großen Banken dies bereits vorsichtig getan, nachdem die Europäische Zentralbank die Zinssätze zum x-ten Mal erhöht hatte.

Aber sowohl die Nationalbank als auch die Regierung haben in den letzten Monaten Druck auf die Banken ausgeübt, damit diese die Sparzinsen weiter an die Marktzinsen anpassen. Anfang Juni kündigte Belfius als erste Bank eine Anhebung an. Inzwischen haben unter anderem KBC, BNP Paribas, Argenta, Keytrade und Deutsche Bank nachgezogen.