Ryanair-Pilotenstreik: Fast 4 von 10 Flügen am Flughafen Charleroi fallen am Wochenende aus

Am Mittwoch wurde ein Streik der in Belgien stationierten Ryanair-Piloten an diesem Wochenende von der christlichen Gewerkschaft bestätigt. "Die Störungen dürften erheblich sein", kündigte ein Gewerkschaftssprecher an. In einer Mitteilung auf ihrer Website bestätigte die Fluggesellschaft Ryanair diese Angaben: fast 40 % der für dieses Wochenende geplanten Flüge am Flughafen Charleroi werden gestrichen.

Am Samstag werden 44 Flüge von und nach Brussels South Charleroi Airport ausfallen, sagt der CEO des Flughafens, Philippe Verdonck. Die Liste ist auf der Website des Brussels South Charleroi Airport zu finden.

Die Informationen für den Sonntag sind noch nicht bekannt. Bei etwa 40 % der gestrichenen Flüge und insgesamt 152 geplanten Flügen an diesem Tag, wie auf der Website des Flughafens angegeben, wäre jedoch mit der Annullierung von etwa 60 Starts und Landungen zu rechnen.

Mehrere der für dieses Wochenende geplanten Flüge werden also durchaus stattfinden, da sie von nicht streikenden Piloten durchgeführt werden. "Alle betroffenen Passagiere wurden über die Annullierungen benachrichtigt und über die Möglichkeit informiert, ihre Flüge zu verlegen oder eine Rückerstattung zu erhalten", merkte Ryanair an.