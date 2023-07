Sommerferien: Die Polizei warnt vor Einbruchversuchen. "Vorsicht vor Zahnstochern in der Tür"

Die Polizei in der Provinz Antwerpen warnt vor einer altbewährten Einbruchsmethode, die in der Stadt Edegem und ihrer Umgebung eingesetzt wird. Anwohner haben in den letzten Tagen Zahnstocher in ihren Haustüren entdeckt. Mit dieser Masche prüfen die Diebe, ob die Leute im Urlaub sind oder nicht, bevor sie sich zu einem Einbruch entscheiden, von dem sie hoffen, dass er unbemerkt bleibt.