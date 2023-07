Wer meldet sich? Buddies für Brüsseler Neuankömmlinge gesucht

Das Buddy-Projekt "CoNnect Brussels" sucht wieder nach Brüsselern, die sich als Buddy für Neuankömmlinge engagieren möchten. Das Buddy-System ist ein Versuch der Flämischen Gemeinschaftskommission in Brüssel und der Föderation für Globale und Demokratische Organisationen, "die Aufnahme von Neuankömmlingen in niederländischsprachigen Organisationen und Netzwerken in Brüssel zu stärken, zu verbessern, herzlicher und nachhaltiger zu gestalten".