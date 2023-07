Frau (87) mit Rollator stirbt in Ravels unter Lastwagenrädern

Eine 87-jährige Frau ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in der Ortschaft Ravels (Provinz Antwerpen), in der Nähe der beglsich-nierdländischen Grenze, ums Leben gekommen. Die Frau wollte mit ihrem Rollator die Straße überqueren, als sie unter die Räder eines Tanklastzuges geriet.