Im Brüsseler Stadtteil Sint-Gillis wurde am Sonntagabend ein Polizeifahrzeug von mehreren Jugendlichen angegriffen

"Wir stellen fest, dass die Gewalt gegen unsere Polizeikräfte und Gebäude in den letzten Wochen zugenommen hat. So wurden in der vergangenen Woche zwei Polizeiwachen in Sint-Gillis in Brand gesetzt. Die Zunahme dieser Gewalt ist einerseits eine gute Nachricht, weil sie zeigt, dass unsere Maßnahmen die Banden stören, die das Leben in dem Viertel erschweren".

"Andererseits ist die Gewalt, die gegen die Polizei ausgeübt wird, besorgniserregend. Wir richten uns wirklich gezielt gegen Belästigungen in der gesamten Wohngegend. In Sint-Gillis hat das im Moment die größte Wirkung. Leider ist es eine kleine Gruppe - einige wohnen im Viertel, andere kommen von anderswo -, die ihr Gebiet dort ausdehnen, um ihren Drogenhandel zu organisieren, und das können wir nicht akzeptieren. Alle Bewohner des Viertels haben ein Recht auf ein normales und ruhiges Leben", fügte Jurgen De Landsheer hinzu.