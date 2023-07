Masseur wegen Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und unerwünschtem Filmen verurteilt

Das Gericht in Hasselt verurteilte einen 49-jährigen Masseur aus Paal in Beringen zu fünf Jahren Gefängnis, davon drei Jahre mit Strafaufschub. Er hatte zwei Frauen vergewaltigt und war außerdem wegen 44 sexueller Übergriffe angeklagt. Zudem hatte er 101 Frauen gefilmt, zum Beispiel bei „erotischen Massagen“ oder in der Umkleide. An die Begnadigung sind Bewährungsauflagen geknüpft. Er muss sich wegen seiner sexuellen Probleme in Therapie begeben und sich bemühen, die Opfer zu entschädigen.

Der Masseur berührte die Frauen, die auf seinem Tisch lagen, unsittlich. Bei vier Opfern nahm er seine Genitalien in die Hand oder er "rieb" diese an der Hand, dem Kopf oder dem Arm der Frauen. Einige Frauen, die einer erotischen Massage zustimmten, wussten nicht, dass sie dabei gefilmt wurden. Die Ermittler fanden insgesamt 193 Videodateien.