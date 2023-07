Ostende: Junger Mann aus Brüssel ertrinkt nach Schwimmen im Meer

Ein 20-Jähriger, der am Samstagabend am Strand von Ostende in einer Zone mit Schwimmverbot im Meer schwamm, ist ertrunken, nachdem er in Schwierigkeiten geraten war. Die Rettungsdienste retteten den jungen Mann noch aus dem Meer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag verstarb.