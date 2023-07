VIDEO - Kreuzfahrtschiff löst sich im Hafen von Zeebrügge aus der Verankerung

Die meisten Gäste des Schiffes befanden sich nicht an Bord, als sich der Vorfall am vergangenen Samstag ereignete. Schlepper wurden eingesetzt, um das Schiff wieder an seinen Liegeplatz zu bringen. Unser Video enthält auch Archivbilder von der Norwegian Prima, einem Kreuzfahrtschiff, das über 3.000 Passagiere beherbergen kann