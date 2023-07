Brüssel: Unter den Bettlern sind mehr Roma denn je und diese werden kaum beachtet

Über die Bettler in Brüssel ist nur wenig bekannt und breitgefächerte Bevölkerungsstudien zu diesem Thema tragen kaum zur Dokumentation der wohl am meisten aus unserer Gesellschaft ausgeschlossenen Gruppe bei, ist in der KUL-Studie dazu zu lesen. Die Forscher der Löwener Uni befragten etwa 350 Bettler in den Straßen der Hauptstadt.

Auffallend ist, so der Soziologe Stef Adriaenssens (KU Leuven), dass die Zahl der Roma hier enorm angestiegen ist: „Die Roma in Brüssel kommen vor allem aus Rumänien und stellen heute drei Viertel der Bettler in der Stadt dar. Vor 15 Jahren waren sie etwas die Hälfte aller Bettler hier.“

„Vor rund 15 Jahren hatten alle Roma, die hier lebten, ein Dach über dem Kopf. Ihre Aufenthaltsorte waren zumeist von minderer Qualität und überbelegt, doch heute leben sie sehr oft auf der Straße, sogar wenn sie mit sehr kleinen Kindern dabei betteln,“ so Prof. Adriaenssens. Fast alle Roma in Brüssel leben vom Betteln und in jedem 7. Fall sind eines oder mehrere Kinder dabei, so die Studie.