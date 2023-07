Brüssels Feuerwehr bekommt einen Leiterwagen mit der höchsten Leiter Europas

„Die Reichweite des neuen Feuerwehrwagens ist doppelt so groß, als unsere heutige Modelle“, sagte Tanguy du Bus de Warnaffe, der Korpschef der Brüsseler Feuerwehr dazu: „Wir können Rettungen und Löscharbeiten also wesentlich professioneller durchführen und mit der Spritze können Brände auch in hohen Gebäuden bekämpft werden.“

Der Feuerwehrchef unterstrich auch, dass sich seine Behörde sowie Stadt und Region weiter um die Sicherheit der Bevölkerung kümmere, auch durch eine solche Investition.

Grenfell Tower

Die Idee, einen Feuerwehrwagen mit einer besonders hohen Drehleiter anzuschaffen, kam der Brüsseler Feuerwehr nach der tragischen Katastrophe am Grenfell Tower in London 2017, bei der 72 Menschen ums Leben kamen.

Neben diesem Leiterwagen wird die Fahrzeugflotte der Brüsseler Feuerwehr um weitere 36 vollausgerüstete Krankenwagen und um 4 Leiterwagen für 30 Meter Höhe ergänzt. Auch die Ausrüstung der Feuerwehrleute wird ergänzt und die Brüsseler Regionalregierung erhöhte die Mittel für Aus- und Weiterbildung des Personals von jährlich 875.000 € auf 1,6 Mio. €.