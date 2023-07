Der belgische Zoll führt gefälschte Markenprodukte immer häufiger der Wiederverwertung zu

Letztes Jahr beschlagnahmte das Bundeswirtschaftsministerium rund 190.000 gefälschte Gegenstände aus Hochseecontainern aber auch aus dem Handel und auf Märkten. Und die Artikel, deren Rohstoffe wiederverwendbar sind, werden u.a. hier in Ypern recycelt. Rohstoffspezialistin Judith De Koninck sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Wir versuchen, so viel wie möglich Gegenstände zerlegen zu lassen und trennen z.B. Glas, Papier oder Karton. Das wird dann recycelt und geht nicht weiter in Richtung Verbrennung.“

Zwischen Januar und Mai dieses Jahres wurden schon rund 8 Tonnen nachgemachte Produkte unbrauchbar gemacht und davon wurden 60 % der Wiederverwertung zugeführt. Zuvor wurde auch die Verpackung dieser Artikel auf ihre Rohstoffe hin auseinandergenommen.