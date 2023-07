Der flämische Katastrophenfonds zahlte seit dem Hochwasser 2021 noch keinen Euro Hilfe aus

Der extreme Starkregen der Mitte Juli 2021 vor allem die Wallonie heimsuchte, verursachte auch Schäden in Flandern, doch bisher hat der flämische Katastrophenfonds den Opfern von damals noch keinen einzigen Euro überwiesen. Vor allem in der Provinz Limburg waren die Hochwasserschäden in einigen Gemeinden erheblich, als Bäche und Flüsse über die Ufer traten.