Flandern erneuert 3 Schleusen aus den 1920er Jahren an der oberen Schelde

Die flämische Landesregierung wird bis 2030 insgesamt 3 Schleusen an der Ober-Schelde in der Provinz Ostflandern erneuern. Dabei handelt es sich um die Schleuse von Asper bei Gavrere, die von Oudenaarde und die von Kerkhove bei Avelgem. Diese Schleusen wurden in den 1920er Jahren erbaut und entsprechen den heutigen Ansprüchen der Binnenschifffahrt nicht mehr.