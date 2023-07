Nach der Neueröffnung: Blick ins Fünf-Sterne-Hotel La Réserve in Knokke-Heist

Das berühmte Hotel La Réserve in Knokke-Heist hat seine ersten Gäste empfangen. Nach einer Gesamtrenovierung von zehn Millionen Euro haben die Unternehmer Marc Coucke und Bart Versluys das La Réserve in das erste Fünf-Sterne-Hotel an unserer Küste verwandelt. Für die Küche des Hotels konnten sie den Dreisternekoch Peter Goossens verpflichten.